KMC urges people to cooperate, provides essential contact numbers

THT Online

KATHMANDU: The Kathmandu Metropolitan City Office has made an appeal to the people to support the government by cooperating with the lockdown orders.

Likewise, the KMC has also provided some important numbers of officials, including that of the Mayor and the Deputy Mayor, for people to contact in case of emergency reach-outs.

The numbers are as follows:

Mayor/Deputy Mayor:

Bidya Sundar Shakya – 985127990

Hari Prabha Khadgi Shrestha – 9851279899

Ward Chairs:

1.Bharat Lal Shrestha – 9851279901

2. Rajendra Kumar Shrestha – 9851279902

3. Deeepak KC – 9851279903

4. Mohan Bista – 9851279904

5. Ramesh Dangol – 9851279905

6. Dipendra Lama – 9851279908

7. Sudha Dangol – 9851279907

8. Dinesh Kumar Dangol – 9851279908

9.Ram Krishna Jayasu Shrestha – 9851279909

10. Ram Kumar KC – 9851279910

11. Hiralal Tandukar – 9851279911

12. Bikash Dangol – 9851279912

13. Dhubnarayan Manandhar – 9851279913

14. Sobha Sapkota – 9851279914

15. Ishwarman Dangol – 9851279915

16. Mukund Rijal – 9851279916

17. Nabin Manandhar – 9851279917

18. Nwauche Kaji Maharjan – 9851279918

19. Sashilal Shrestha – 9851279919

20. Rajendra Manandhar – 9851279920

21. Udaychudamani Bajracharya – 9851279921

22. Chinikaji Maharjan – 9851279927

23. Macharaja Maharjan – 9851279923

24. Balkrishna Shrestha – 9851279924

25. Nilkaji Shakya – 9851279925

26. Khyamraj Tiwari – 9851279926

27. Chiniyaman Bajracharya – 9851279927

28. Bhairam Khadgi – 9851279928

29. Kush Dhakal – 9851279929

30. Dalbahadur Karki – 9851279930

31. Narayan Prasad Bhandari – 9851279929

32. Nabraj Parajuli – 9851279932

Working committee members:

Laxmi Shrestha – 9851279951

Ramita Kamal Sthapit – 9851279952

Rashmi Khadgi – 9851279953

Kanta Adhikari Gautam – 9851279954

Hira Devi Pokhrel – 9851279955

Pasang Nurbu Lama – 9851279956

Deepak Gorkhali Rai – 9851279957

Prem Pode Pujari – 9851279958

Follow The Himalayan Times on Twitter and Facebook